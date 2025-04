Policiais são presos por extorquir dinheiro de funkeiros que vendiam rifas na internet

Quatro policiais civis foram presos suspeitos de extorquir dinheiro de influenciadores funkeiros que vendiam rifas pela internet. Uma troca de mensagens mostra que eles chegaram a pedir o valor de R$ 200 mil a um dos artistas. Para o grupo de combate ao crime organizado do Ministério Público, os suspeitos integram uma organização com hierarquia para cometer crimes de corrupção passiva. O inquérito aponta extorsão dos MC’S Brisola, GH do 7 e Paiva, que têm milhões de seguidores.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!