Policial é baleado em operação contra traficantes do Ceará escondidos no Rio de Janeiro

Um policial militar foi baleado durante uma operação que buscava prender traficantes do Ceará escondidos na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro. As investigações revelaram que, mesmo à distância, os criminosos ordenavam assassinatos e controlavam o tráfico de drogas. Segundo as investigações, para ampliar o controle de territórios no Nordeste, os traficantes teriam ordenado a execução de mais de mil pessoas nos últimos dois anos. Os agentes chegaram até imóveis usados como esconderijo pelos suspeitos. Um deles, inclusive, com piscina. Além de abrigo, os criminosos também contavam com proteção. Durante a ação, um policial militar foi baleado. Ele foi socorrido e está fora de perigo.



