Policial salta em lancha desgovernada nos EUA e ação é registrada por câmera

Um policial saltou em uma lancha desgovernada na Flórida, nos Estados Unidos. A ação foi registrada pela câmera corporal dos agentes que atenderam à ocorrência. A polícia recebeu um chamado sobre uma lancha não tripulada que cruzava o mar a mais de 60 km/h. Durante a perseguição, o tenente conseguiu saltar para dentro da embarcação em movimento e assumir o controle da lancha. O homem que operava a embarcação e caiu no mar foi resgatado com ferimentos leves.



