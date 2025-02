Policial suspeito de extorquir Gritzbach é denunciado por corrupção e lavagem de dinheiro

O Ministério Público de São Paulo denunciou o policial civil Marcelo Marques Souza, conhecido como Marcelo Bombom, por corrupção e lavagem de dinheiro. O investigador está preso desde dezembro acusado de extorquir dinheiro do delator Vinicius Gritzbach. Durante uma operação, foram encontrados mais de R$ 700 mil em espécie na casa dele. Planilhas com nomes e endereços de cobrança também foram apreendidas no local.