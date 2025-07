Popularidade de cirurgia que muda a cor dos olhos preocupa especialistas devido aos riscos

Uma cirurgia que muda a cor dos olhos tem aparecido com frequência nas redes sociais e preocupado os especialistas. Os médicos explicam que a pigmentação da córnea traz sérios riscos para pacientes com olhos saudáveis. A cirurgia, apenas por estética, pode provocar infecção, inflamação e até aumento da pressão ocular. A mudança da córnea é irreversível.



