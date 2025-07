Portas USB em locais públicos podem ser porta de entrada para vazamento de dados e senhas

Um alerta para quem costuma carregar celulares em lugares públicos: as portas USB podem ser um ponto de entrada para criminosos terem acesso a dados pessoais e até as senhas guardadas no aparelho. Em locais como aeroportos, terminais rodoviários, shoppings e eventos em geral, portas USB são oferecidas para facilitar a vida dos clientes, que podem carregar o celular sem precisar de uma tomada, mas elas também podem representar um risco. Criminosos podem usar essas entradas públicas para instalar um software malicioso. Para se proteger o ideal é usar o próprio carregador de tomada tradicional, andar com baterias portáteis e se usar a entrada USB manter a tela do celular bloqueada enquanto faz a recarga.



