Poze do Rodo é solto após ficar cinco dias preso

O funkeiro Poze do Rodo foi solto, hoje (3), depois de ficar cinco dias preso. Uma multidão se aglomerou do lado de fora do presídio para esperar a saída do cantor. Houve muita confusão. A polícia precisou usar bombas de gás e spray de pimenta para controlar o grupo. O cantor Oruam foi até o local e chegou a subir em um ônibus. A mulher de Poze foi alvo de uma operação da Polícia Civil, nesta manhã. Os agentes investigam um esquema de lavagem de dinheiro do Comando Vermelho por meio de produtoras de eventos e pessoas jurídicas. Os suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 250 milhões com a venda de armas e drogas. Segundo a polícia, Viviane Noronha teria recebido depósitos bancários de pessoas ligadas à facção criminosa.



