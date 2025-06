Prática ilegal de soltar balões aumenta mais de 80% neste ano em SP

Nesta época do ano, cresce a prática de um crime ambiental nas grandes cidades: soltar balões. Segundo a polícia ambiental, só na cidade de São Paulo, o número de registros aumentou mais de 80%. Ontem à noite (19), a queda de outro balão deixou em chamas um terreno, na zona norte de São Paulo. Os balões têm sido vistos com mais frequência nos céus de São Paulo. Inclusive perto de aeroportos. A pena para quem fabrica, vende, transporta ou solta balões pode chegar a três anos de detenção, além de multa.



