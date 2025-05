Prazo para declaração do IR termina às 23h59 desta sexta (31)

O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda termina nesta sexta-feira (30), às 23h59, e cerca de 4 milhões de contribuintes ainda não haviam prestado contas até as 20h, segundo a Receita Federal. A expectativa do Fisco é receber 46,2 milhões de documentos. Quem não entregar no prazo está sujeito a multa mínima de R$ 165,74, que pode chegar a 20% do valor do imposto devido. Para quem já enviou a declaração, começa o pagamento do primeiro lote de restituições, o maior da história, no valor de R$ 11 bilhões, beneficiando mais de 6,2 milhões de pessoas, com prioridade para idosos, pessoas com deficiência, professores e quem optou por receber via Pix.



