Prazo para inscrições no Sisu termina nesta terça (21), e lista de aprovados sai no domingo (26) Processo oferece vagas em instituições públicas de Ensino Superior com base nas notas do ENEM

JR na TV|Do R7 21/01/2025 - 20h42 (Atualizado em 21/01/2025 - 20h42 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share