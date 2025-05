Preço do frango pode cair devido à gripe aviária, avaliam especialistas

Depois do anúncio do primeiro caso de gripe aviária no Rio Grande do Sul, diversos países suspenderam as importações de frango. Para alguns especialistas, o preço do produto pode cair para o consumidor brasileiro. Segundo o IPCA, índice oficial da inflação, o frango em pedaços subiu 12,21% no acumulado de um ano. A ave inteira aumentou quase 10%. Segundo o Ministério da Agricultura, as exportações de produtos avícolas foram suspensas temporariamente pela China, União Europeia, Canadá, México, Chile, Argentina, Uruguai, África do Sul e Coreia do Sul. Com a suspensão das exportações, a oferta deve aumentar e os preços, então, podem cair.



