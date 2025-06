Prefeita de Los Angeles decreta toque de recolher após protestos contra a deportação de imigrantes

A prefeita da cidade de Los Angeles decretou toque de recolher por causa dos protestos contra a deportação de imigrantes. 380 pessoas já foram presas nas manifestações. Segundo o Departamento de Segurança Interna, Emiliano Garduno Galvez realizou o ataque. As autoridades de imigração anunciaram hoje (11) a prisão do cidadão mexicano. Segundo os agentes, ele já havia sido deportado, mas retornou ilegalmente aos Estados Unidos. Além dele, no mesmo dia foram detidos outros 19 suspeitos com antecedentes criminais graves - incluindo tentativa de homicídio e estupro.



