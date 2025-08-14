Prefeito de São Bernardo do Campo (SP) é afastado do cargo em operação da Polícia Federal

O prefeito de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, foi afastado do cargo em uma operação da Polícia Federal e do Ministério Público paulista. Marcelo Lima (Podemos) é suspeito de pertencer a um esquema de desvio e lavagem de dinheiro na prefeitura. Os policiais cumpriram mandados de busca e apreensão no apartamento do prefeito e em endereços nas cidades de Santo André, Mauá, Diadema e São Paulo. Marcelo Lima é apontado como o chefe de um suposto esquema de corrupção milionário na prefeitura. A investigação começou quando policiais federais encontraram R$ 12 milhões e US$ 156 mil com Paulo Iran Costa, servidor da Assembleia Legislativa do estado, que está foragido. Ele seria o operador financeiro nos crimes que envolveriam o pagamento de propina por empresas contratadas pela prefeitura.



