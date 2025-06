Prefeitura de SP pede ao Ministério dos Transportes a volta do lacre nas placas de motos

A Prefeitura de São Paulo pediu ao Ministério dos Transportes a volta do lacre nas placas de motos. Sem o dispositivo é possível trocar as placas de veículos roubados por outras compradas pela internet. Nos quatro primeiros meses de 2025, a alta foi de 3,53% em relação ao mesmo período de 2024. Mais de quatro motos são roubadas por hora em São Paulo. 459 placas foram levadas por criminosos no estado. Em comparação ao mesmo período de 2024, há um aumento de 12%.



