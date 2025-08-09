Prefeitura de SP quer dar bonificação para guardas que recuperarem motos furtadas ou roubadas

A Prefeitura de São Paulo enviou à Câmara um projeto de lei que prevê a bonificação para guardas municipais que recuperarem motos furtadas ou roubadas. O agente ganhará R$ 1.000 a cada motocleta encontrada. Segundo dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, de janeiro a junho mais de 18 mil motos foram roubadas ou furtadas no estado. Na capital, desde maio, a Guarda Civil passou a ter autorização para fiscalizar os veículos.



