Presença do Hezbollah no Brasil pode trazer consequências impostas pelos EUA, dizem especialistas

A presença do grupo terrorista Hezbollah no Brasil pode trazer consequências graves impostas pelos Estados Unidos. É o que dizem especialistas ouvidos pelo Jornal da Record. Eles também afirmam que os terroristas podem ter ligação com as mais perigosas facções criminosas brasileiras. Membros do grupo estariam na região da da tríplice fronteira, onde Brasil, Argentina e Paraguai se encontram.



