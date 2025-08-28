Logo R7.com
Presidente da Argentina, Javier Milei, é retirado de carreata após ser atacado com pedras e garrafas

O episódio gera clima de tensão a poucos meses das eleições legislativas na Argentina

JR na TV|Do R7

A confusão aconteceu enquanto Milei liderava um evento de campanha. As imagens mostram o presidente acenando em uma caminhonete quando o tumulto começa. Ninguém ficou ferido. Apoiadores afirmam que ataque partiu da oposição. O episódio gera clima de tensão a poucos meses das eleições legislativas na Argentina.

