Presidente da Áustria anuncia que não vai mais comparecer à COP 30, em Belém

O presidente da Áustria, Alexander Van der Bellen, anunciou que não vai mais comparecer à COP30, marcada para novembro em Belém (PA), por causa dos custos da viagem. Ele será representado por um ministro. Diante da pressão dos países participantes, e da possibilidade de a conferência sair da cidade, os hotéis reduziram os preços. Porém, os valores seguem altos. Durante evento na Câmara dos Deputados, o presidente da COP30, André Corrêa do Lago, voltou a afirmar que os preços das hospedagens estão muito acima da média, na comparação com outras conferências.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!