Presidente da Coreia do Sul recua após protestos e anula decreto da lei marcial no país

O presidente da Coreia do Sul havia decretado a lei marcial para fechar o parlamento e limitar direitos civis, mas após protestos em apoio aos parlamentares - e ações violentas do exército contra manifestantes - o presidente voltou atrás. O parlamento declarou a medida inválida e inconstitucional. A moeda sul-coreana teve queda em relação ao dólar enquanto os Estados Unidos monitoram a situação no país.