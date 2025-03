Presidente de Portugal dissolve o Parlamento e convoca novas eleições

O presidente de Portugal dissolveu o Parlamento do país e convocou novas eleições, marcadas para 18 de maio. A decisão foi anunciada depois que o primeiro-ministro perdeu uma moção de confiança votada no Parlamento na terça (11). Luís Montenegro deixou o cargo após a denúncia de que o governo contratou uma empresa da família dele para prestar serviços de consultoria.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!