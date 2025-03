Presidente do México confirma que teve celular e e-mail pessoal invadidos por hackers

A presidente do México confirmou, nesta segunda (17), que teve um telefone celular e um e-mail pessoal invadidos por hackers. O suposto ataque foi realizado depois que o governo mexicano entregou 29 traficantes para os Estados Unidos. Claudia Sheinbaum afirmou que a agência de transformação digital do governo identificou a invasão e tomou as providências rapidamente. A presidente acrescentou que o telefone hackeado é de um número antigo, que ela não usa mais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!