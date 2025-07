Presidente do Vasco dá explicações sobre o momento ruim do time

Desde a retomada do Brasileirão, após a pausa para o Mundial de Clubes, o time perdeu do Botafogo e empatou com o Grêmio. Pela Sul-Americana, a situação foi pior com a eliminação para o Independiente Del Valle, depois da goleada de quatro a zero e o empate em São Januário. Houve desgaste com um grupo de torcedores no centro de treinamento. Até denúncia de agressão de um dirigente a um torcedor que criticou o desempenho da equipe.



