Presidente dos Estados Unidos volta a ameaçar impor tarifas aos países do BRICS

O presidente dos Estados Unidos voltou a ameaçar impor tarifas aos países do Brics, bloco econômico do qual o Brasil faz parte. Anteriormente, ele já havia mencionado a ideia de aplicar taxas de 10% a todos os integrantes do grupo. O Brics é composto por 11 países, incluindo o Brasil, além de oito parceiros comerciais. O bloco defende a integração econômica, além de mecanismos para pagamentos em moedas locais.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!