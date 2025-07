Presidente Lula afirma que países do BRICS não vão aceitar reclamações de Donald Trump

O presidente Lula afirmou nesta terça-feira (8), em encontro com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, que os países do BRICS não aceitam reclamações de Donald Trump. Durante a visita em Brasília, Lula e Modi assinaram seis acordos bilaterais, abordando temas como segurança, energia renovável, agricultura e transformação digital. Lula também defendeu a inclusão da Índia e do Brasil como membros permanentes no Conselho de Segurança da ONU, destacando o papel dos dois países na erradicação da fome e no combate às mudanças climáticas.



