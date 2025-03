Presidente Lula assina medida provisória que amplia crédito para trabalhadores do setor privado

O presidente Lula assinou nesta quarta (12) uma Medida Provisória que amplia o crédito para trabalhadores do setor privado. O novo modelo é uma linha de empréstimo consignado para quem tem carteira assinada. Os trabalhadores do setor privado vão poder usar o FGTS como garantia para ter acesso ao crédito, sem depender de um convênio do empregador com um banco. Os juros devem ser mais baixos do que no consignado por convênio, que tem taxa média de 2,89%.



