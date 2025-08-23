Presidente Lula defende participação de países da região amazônica na COP30, no Brasil

Em visita à Colômbia, o presidente Lula pediu que todos os países amazônicos estejam presentes na COP 30, em Belém, no Pará, neste ano. E disse que aguarda uma resposta do presidente americano, Donald Trump, sobre o convite que fez para a participação do republicano no evento. Um dos principais objetivos do presidente Lula na cúpula na Colômbia é buscar cooperação da América do Sul para a COP 30, marcada para novembro, em Belém, no Pará. Lula também disse que enviou uma carta convidando o presidente americano, Donald Trump, para o evento, mas que ainda não teve resposta. E criticou o republicano.



