Presidente Lula participa da celebração do Dia do Exército em Brasília

O presidente Lula participou, nesta quarta-feira (16), da celebração do Dia do Exército. Lula marcou presença na comemoração das forças armadas pelo terceiro ano consecutivo. O evento no quartel-general de Brasília condecorou autoridades, instituições civis e militares. Também participaram da cerimônia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre e ministros do governo. O Dia do Exército é celebrado em 19 de abril, mas a comemoração foi antecipada neste ano.



