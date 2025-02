Presidente Lula participa da entrega da concessão do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro

Nesta sexta (21), o presidente Lula participou da entrega da concessão do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro. É o maior valor recebido em leilões do setor. Lula assinou o contrato ao lado do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e de representantes da empresa vencedora do leilão. O acordo é considerado estratégico para o escoamento de minério de ferro extraído em Minas Gerais.



