Presidente Lula se reúne com ministros para discutir crise no INSS

Antes de embarcar para a Rússia e a China, o presidente Lula se reuniu com ministros para discutir a crise no INSS. O presidente Lula chamou ao Palácio da Alvorada o novo presidente do INSS, Gilberto Waller Júnior. No encontro, foi discutida a resposta do governo à crise gerada pelos descontos indevidos de aposentados e pensionistas. Lula convocou ainda os ministros que pretende deixar à frente das estratégias de combate ao escândalo enquanto estiver fora do Brasil, como o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e a ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!