Parque onde menina caiu em cânion é reaberto ao público na Serra Gaúcha

A equipe do Jornal da Record esteve no mirante do Cânion Fortaleza onde a menina Bianca caiu na Serra Gaúcha. O parque foi reaberto ao público neste sábado (12). Visitantes que estavam com crianças redrobaram os cuidados de segurança durante a visita.



