Presidente Lula visita obras no Ceará e não comenta operação contra Jair Bolsonaro

O presidente Lula visitou, nesta sexta-feira (18), obras no Ceará e não comentou a operação contra Jair Bolsonaro. Ele foi acompanhar as obras da ferrovia Transnordestina e falou das eleições do ano que vem. A orientação no Palácio do Planalto é para que o governo não se manifeste sobre a operação contra Bolsonaro. Auxiliares próximos à Lula avaliam que não cabe ao presidente ou a ministros comentarem o tema por ser um assunto do judiciário.



