Preso o responsável por analisar exames e liberar órgãos que infectaram pacientes com HIV no RJ O Ministério Público do RJ analisa contratos do governo do estado e da prefeitura de Nova Iguaçu, com o laboratório investigado

JR na TV|Do R7 16/10/2024 - 21h05 (Atualizado em 16/10/2024 - 21h50 ) twitter

