Previsão de chuvas fortes coloca cidades do Rio Grande do Sul em alerta

Cidades do Rio Grande do Sul estão em alerta. O volume de chuva previsto para o fim de semana pode superar o acumulado para o mês de junho. Em São Sebastião do Caí, a cerca de 70 quilômetros de Porto Alegre, 14 famílias foram retiradas em áreas de risco de inundação. A cheia do rio Caí já desalojou quase 300 pessoas no município.



