Previsão do tempo alerta para chuvas em vários estados do Brasil nesta terça (15)

As regiões Norte e Centro-Oeste estão em alerta, já que o calor e a umidade colaboram para a formação de instabilidades ao longo do dia. Nesta segunda-feira (14), a chuva pesada caiu sobre os estados do Norte e do Nordeste. Nesta terça (15), Brasília fica em alerta para temporais, que vão ganhar força durante à tarde. Já em Curitiba (PR) e na capital paulista, o sol aparece entre nuvens e a chuva vem de forma isolada, à noite. As pancadas de chuva forte voltam no interior da região Sul. O motivo é a circulação de ventos em níveis mais altos da atmosfera. Entre Espírito Santo, norte de Minas Gerais e interior da Bahia, a entrada de umidade do oceano vai favorecer a formação de nuvens carregadas.



