Previsão do tempo: boa parte do país tem alerta para tempo muito seco

No Sul e no Sudeste, em áreas mais próximas da costa, o avanço de uma frente fria deve provocar instabilidades a partir da quarta-feira (23). Por enquanto, na capital paulista e no RJ, a terça será de tempo firme e ensolarado. Em grande parte do país, céu estará limpo, sem nuvens ou instabilidades. A circulação de ventos deve manter o tempo firme e o ar seco no interior do Brasil.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!