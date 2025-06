Previsão do tempo: chuva deve continuar neste fim de semana no RS

A chuva no Rio Grande do Sul vai diminuir apenas no sábado (21), mas retornará com força no domingo (22). No Sudeste e Centro-Oeste, o sol e o ar seco ganham força e a umidade do ar cai bastante. A capital paulista e em Cuiabá (MT), tem previsão de sexta-feira (20) de sol com algumas nuvens e sem chuva, com máxima de 27°C. Em Natal (RN), há alerta para temporais a qualquer momento, com máxima de 28°C. Nesta quinta-feira (19), a chuva mais pesada caiu sobre as regiões Norte e Sul do Brasil.



