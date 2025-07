Previsão do tempo: Domingo (20) promete ser ensolarado em grande parte do Brasil

O domingo (20) deve ser ensolarado em grande parte do Brasil. Enquanto o interior do país está sob alerta de baixa umidade do ar, o litoral do Nordeste e o extremo Norte seguem com risco de chuvas intensas. No Recife, as pancadas vêm ainda pela manhã. Já em Porto Alegre e na capital paulista, o sol predomina. Entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tempo firme. No interior do país, o ar seco ganha força e fica o alerta para baixa umidade do ar.



