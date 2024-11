Previsão do tempo: é alto o risco de enchentes e alagamentos em São Paulo até sexta (8)

A Defesa Civil do estado de São Paulo emitiu um alerta para chuvas fortes e volumosas até sexta (8). É alto o risco de enchentes e alagamentos. A preocupação será com a chuva mais persistente e volumosa. Isso porque a Grande São Paulo já recebeu bastante água e o solo vai ficando encharcado. Os maiores volumes de chuva são esperados na região metropolitana e no litoral, principalmente, na Baixada Santista.