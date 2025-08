Previsão do tempo: extremos do país têm risco de chuva forte no primeiro fim de semana de agosto

As instabilidades ganham força nos extremos do país e há risco de chuva forte ainda pela manhã deste sábado (2). Em Porto Alegre (RS), o sol aparece entre nuvens. As pancadas de chuva podem ser fortes e a qualquer hora, com máxima de 24°C. Em São Paulo (SP), o dia começa com nevoeiro, mas o sol aparece e esquenta até os 27°C. Em Boa Vista (RR), o tempo é nublado e pode chover forte, com máxima de 32°C. Nesta sexta-feira (1º), os maiores volumes de chuva foram registrados nos litorais da Bahia, de Alagoas, e do Pará. Confira a previsão do tempo em todo o país para este fim de semana.



