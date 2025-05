Previsão do tempo: extremos do país terão tempestades neste domingo (25)

O domingo (25) terá tempestades nos extremos do país e tempo seco e quente na região central. Amanhã, o sol volta a predominar no Sudeste, afastando as nuvens de chuva e elevando as temperaturas. Neste momento, as nuvens carregadas estão concentradas sobre o Sul do país. Os ventos quentes e úmidos devem formar instabilidades sobre o Rio Grande do Sul.



