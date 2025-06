Previsão do tempo: frio pode dar trégua, mas chuva persiste nos extremos do Brasil

A partir de segunda-feira (9), uma nova frente fria deve avançar sobre o Brasil. Será a onda de frio do ano. Dessa vez, o frio não deve ser tão intenso quanto o último, ainda assim, a queda na temperatura será sentida em boa parte do Sudeste, no Paraná e em Mato Grosso do Sul. Na capital paulista, quinta-feira (5) de tempo aberto com até 28 graus. Em Salvador, chance de chuva a qualquer hora. Amanhã, o avanço de uma nova frente fria coloca os estados do Sul na rota dos temporais, com risco de ventania, raios e até granizo.



