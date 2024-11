Um alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) elevou o status de perigo da tempestade prevista para esta sexta (18) em São Paulo. Tem risco de chuva forte e ventanias, mas as rajadas não devem ser tão fortes como na semana passada. No fim de semana, a preocupação será com a chuva prolongada e volumosa que pode causar alagamentos.