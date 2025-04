Previsão do tempo: Inmet emite alerta de chuvas intensas para mais de 2.000 municípios

O Instituto Nacional de Meteorologia, o Inmet, emitiu um alerta de chuvas intensas para mais de 2 mil municípios. Os estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e São Paulo devem ser os mais afetados. Entre o sul da Bahia, Espírito Santo e Minas Gerais, a preocupação é com a grande quantidade de água. Nesta sexta-feira (18), a chuva mais pesada caiu sobre os estados do Centro-Oeste e do Nordeste. No sábado (19), a frente fria chega a costa do Sudeste e reforça a condição para chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Entre as regiões Centro-Oeste e Norte, a circulação de ventos e de umidade forma nuvens de temporal.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!