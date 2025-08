Previsão do tempo: interior do país pode ter temperaturas mais elevadas em agosto

O ar polar que derrubou as temperaturas nos últimos dias tende a perder força e os termômetros voltam a subir de forma gradual. Em agosto, as massas de ar frio devem diminuir as temperaturas apenas na região Sul e em partes do Sudeste. Em relação à chuva, a tendência é de um mês com precipitação na média ou um pouco acima entre o Sul e São Paulo. Deve chover menos que o normal no extremo Norte do Brasil. Em Porto Alegre e na capital paulista, o mês começa com nevoeiro. Logo o sol aparece e as temperaturas chegam aos 22°C e aos 24°C. Em Cuiabá, o sol será forte, com 38°C e, o tempo, seco.



