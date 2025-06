Previsão do tempo: norte do Brasil tem alerta de chuvas para esta quarta (11)

Além do frio, também tem alerta de chuva nesta quarta-feira (11). A alta umidade mantém as nuvens carregadas, especialmente entre o Amazonas e Roraima. Em Curitiba, quarta-feira de tempo aberto e neblina cedo. Máxima de 16 graus. Em São Paulo, chance de chuva fraca à tarde. Faz até 17. No Rio de Janeiro, tempo instável com pancadas a qualquer hora. Máxima de 22. Amanhã, a circulação de ventos junto com o ar polar mantém o tempo firme e as temperaturas baixas no sul. Pode gear em boa parte do interior gaúcho e catarinense. Entre o nordeste de Minas Gerais e o sul da Bahia, a frente fria provoca chuva forte.



