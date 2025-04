Previsão do tempo: temporais devem atingir o Nordeste e perder força no Sudeste

Nesta quinta-feira (10), os maiores volumes de chuva foram registrados sobre os estados do Sul. Os temporais voltam com tudo na região Nordeste e no Sudeste a chuva perde força. Após vários dias de tempo firme e altas temperaturas, as instabilidades ganham força sobre o Sertão e Agreste nordestinos. Na capital paulista, o sol aparece entre muitas nuvens e tem previsão de chuva isolada à tarde. No Rio de Janeiro, chove desde cedo e ao longo do dia, as pancadas podem vir com raios. Em Boa Vista (RR), tempo firme com até 32ºC. Na sexta-feira (11), a mistura entre calor e umidade favorece os temporais entre Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Entre o Amapá e o Maranhão, o encontro dos ventos dos dois hemisférios reforça as áreas de instabilidade.



