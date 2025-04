Previsão para quinta (24) é de tempo instável e com chuva forte em vários estados do Brasil

A previsão para quinta-feira (24) é de tempo mais instável e com chuva forte em vários estados do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de temporais para mais de 5 mil municípios pelo país. As capitais Curitiba, São Paulo e Campo Grande devem registrar os maiores volumes. A chuva pode começar pela manhã e se entender até a noite. À tarde, aumenta a chance de temporais com ventanias. Também é alto o risco de alagamentos.



