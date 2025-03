PRF faz operação contra tráfico de armas e drogas em sete estados do país

A Polícia Rodoviária Federal faz uma grande operação contra o tráfico de armas e drogas em sete estados do país. Só em São Paulo, dez pessoas foram presas e mais de meia tonelada de cocaína foi apreendida em doze dias. Um mapeamento das principais rotas de tráfico nas estradas do país revela que as drogas e armas saem do Paraguai e têm como destino as principais cidades brasileiras, como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília. Caminho usado para transportar sobretudo maconha. Já a cocaína chega ao Brasil principalmente pelas regiões Norte e Centro-Oeste.



