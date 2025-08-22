Primeira reunião da CPMI do INSS está marcada para a próxima terça-feira (26)

A CPMI do INSS faz sua primeira reunião na próxima terça-feira (26). Depois de perder a presidência e a relatoria da comissão, a base governista vai tentar focar a investigação na gestão no governo Bolsonaro, enquanto a oposição vai responsabilizar o atual governo pelo escândalo. A articulação política do governo falhou e perdeu os principais cargos da CPI mista que vai investigar os descontos ilegais em aposentadorias e benefícios do INSS.



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!