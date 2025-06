Primeiro grupo de políticos brasileiros que deixou Israel chega à Arábia Saudita

A comitiva, com 12 autoridades estaduais e municipais, voltará ao Brasil em voo privado, ainda sem data divulgada. A aeronave já está em solo saudita. A comitiva estava em missão oficial no país, a convite da embaixada de Israel, quando começou o ataque a instalações nucleares iranianas na madrugada da última sexta-feira (13). O grupo conseguiu deixar o país na segunda-feira (16), via Jordânia. Outras 27 pessoas aguardam em Israel para serem resgatadas. No momento, não é possível saber quantos brasileiros passarão por este processo. A questão depende das condições de segurança e da avaliação das autoridades israelenses.



